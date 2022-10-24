Псковские спортсмены стали медалистами на Всероссийском спортфестивале в Сочи

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Две серебряные и одну бронзовую медали выиграла команда из Псковской области на Всероссийском спортивном фестивале для людей с инвалидностью «Cочи-2022». Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Спортивный фестиваль проводился с 16 по 22 октября, его организаторами выступало Всероссийское общество инвалидов.

В спортивном мероприятии приняли участие 360 спортсменов с инвалидностью из 52 регионов России. Команда Псковской области состояла спортсменов из Великих Лук, Дно и Пскова.

Александр Трофимов выиграл серебряную медаль, а Оксана Рудакова стала обладательницей бронзовой награды по дисциплине «настольный теннис». Эдуард Барканов занял второе место по лёгкой атлетике.

«Отмечу, что спортсмен из Великих Лук Даниил Дубков выступал на соревнованиях такого уровня впервые, но заработал значимые очки в шахматах и пулевой стрельбе. Псковская область гордится нашими спортсменами! Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку в развитии адаптивного спорта в нашем регионе», — подчеркнул Михаил Ведерников.