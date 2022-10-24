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Общество24 октября 2022 12:03

Реставрация колокольни Псковского кремля завершится к концу 2023 года

Источник:kp.ru
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Неравнодушная псковичка обратилась в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области с вопросом, когда же Псковская колокольня в кремле будет закончена. Об этом женщина написала в группе «ЮНЕСКО Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо обеспокоенности связанной со сроками завершения реконструкции, женщина поинтересовалась когда на колокольне будут отремонтированы часы и большой колокол. Сотрудники комитета поблагодарили псковичку за неравнодушное отношение к истории псковской земли и к судьбе памятника.

«Планируемый срок выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня», 1830 г., входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», XII-XIX вв. (далее - Памятник) - декабрь 2023 года»,— сообщил комитет по охране объектов культурного наследия.

В сообщении также говорится, что отреставрированные часы уже устанавливаются на памятник. А вот реставрация большого колокола не предусмотрена в проекте.