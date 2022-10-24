Уникальная выставка псковских сокровищ откроется в музее-заповеднике

.

В Псковском музее-заповеднике пройдёт открытие уникальной выставки, на которой будут представлены клады, найденные в Пскове за последние 20 лет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова пояснила, что выставка содержит только два зала. А это всего 7% от общего числа псковских сокровищ.

По её словам, здесь сотни находок, которые и правда являются настоящими сокровищами. И не только нумизматы смогут оценить выставку по достоинству.