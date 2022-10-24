Около 2,5 тысячи звонков в Пскове поступило на детских телефон доверия

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За 9 месяцев в регионе зафиксировали почти 2,5 тысячи обращений на детский телефон доверия. В большинстве это были звонки от несовершеннолетних. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Детский телефон доверия в области начал свою работу в 2010 году. Это служба экстренной психологической помощи с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122.

А с августа 2013 года данная служба стала работать круглосуточно.

Выяснилось, что на общероссийский детский телефон доверия за помощью чаще всего обращаются несовершеннолетние с проблемами личностного характера.

Частыми фразами в таком случае являются: «Я не такой, как все», «Мне одиноко», «Я не знаю, кем мне быть» и прочее.

А вот на втором месте остро стоят проблемы во взаимоотношениях со сверстниками или противоположным полом. Дети часто жалуются на отсутствие друзей или несчастную любовь. Кроме того, не менее важной проблемой является — непонимание со стороны свертсников. На третьем месте идут проблемы с родителями.

Помимо несовершеннолетних и их родителей за психологической помощью в службы доверия обращаются педагоги, бабушки и дедушки, соседи и прочие лица, контактирующие с детьми.