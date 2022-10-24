В Печорах начались работы по созданию «дворца для бабушек и дедушек»

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Реконструкция бывшего здания городской бани на улице Свободы началась в Печорах. В этом месте планируется разместить «дворец для бабушек и дедушек», сообщает «Псковская правда».

В настоящее время рабочие разобрали крышу здания. Специалисты также произвели демонтаж части постройки.

О приобретении Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем здания бывшей городской бани, который расположен в центре Печор, стало известно в марте 2022 года. Здесь планируется открыть «дворец для бабушек и дедушек» - социальное учреждение для пожилых людей. В нем пенсионеры смогут помыться, поесть, сдать бельё в стирку, при необходимости остаться на несколько дней.

Более пяти лет назад городская баня перестала работать, а здание с тех пор не использовалось. Второй этаж находился в аварийном состоянии, требовалась замена систем отопления, водоотведения, а также кровли, поэтому его эксплуатация была невозможна.