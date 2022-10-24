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Общество24 октября 2022 13:39

Скончался гражданин Гдова, ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреев

Источник:kp.ru
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Сегодня, 24 октября, в возрасте 95 лет не стало почётного гражданина Гдова, ветерана войны Николая Александровича Андреева, сообщает газета «Гдовская заря».

Николай Андреев будучи ещё парнишкой, в 16 лет ушел в партизаны. В составе девятой Ленинградской бригады он освобождал Псковскую область от оккупантов.

Ветеран регулярно встречался со школьниками Гдовской школы, рассказывал им про события Великой Отечественной войны. Он был постоянным гостем на праздновании Дня города.

Прощание с Николаем Андреевым пройдет 25 октября, в Пскове.