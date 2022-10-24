Жилой комплекс с подземным паркингом и зелёными зонами появится в Пскове

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На Крестовском шоссе в Пскове выделили земельный участок площадью 13,2 гектар под строительство жилого комплекса. Об этом сообщили на сайте ДОМ.РФ.

Планируется, что там будет построено до 120 тыс. квадратных метров жилья с подземным паркингом. Кроме того там будут располагаться объекты социальной инфраструктуры и дворы c зелёными зонами.

Данный участок земли был продемонтрирован на специальном роад-шоу для властей и застройщиков Псковской области. Заявку на аукцион можно подать до 8 ноября. Сам аукцион пройдёт 11 ноября. Начальная цена на заключение договора составляет 9,16 миллионов рублей. А проект должен быть выполнен за 10 лет.

Кроме того, вначале 2023 года планируется проведение аукциона «за долю» в Великих Луках. Площадь земельного участка там составляет 4,38 гектара, а градостроительный потенциал равняется не менее 41 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что часть из него будет принадлежать Институту развития.