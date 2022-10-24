Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин на Форуме классных руководителей подвёл итоги стремительного развития проекта «Билет в будущее» в 2022 году

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22 октября в Гостинном дворе состоялось открытие второго Форума классных руководителей, созданного при поддержке Минпросвещения РФ. В рамках двухдневной программы ведущий профориентационный проект страны «Билет в будущее» представил интерактивный стенд с новыми форматами для педагогов и школьников, которые вошли в российский профминимум недавно согласованный госрецензентами.

Одним из участников форума выступил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Есин Иван Владимирович. В рамках своего выступления на круглом столе «Профориентация» эксперт поделился промежуточными итогами хода реализации проекта «Билет в будущее»: «В 2022 году проект испытывает стремительный рост ключевых показателей. Мы одновременно и вдохновлены и испытываем приятную усталость от вложенных сил. Сейчас почти 1 миллион 300 тысяч детей получают свои первые серьезные карьерные рекомендации, а помогают им в этом 17 000 педагогов. Хочется отметить цифры спецпроекта: «Профориентационный сериал «Билет в будущее» - более миллиона просмотров и 40 торжественных премьерных мероприятий по всей стране, а также более 100 000 зрителей выставки «Лаборатория будущего», обновленной в этом году очень необычными и яркими зонами физической активности».

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Представленный в экспозиции форума стенд рассказывает участникам о широком спектре возможностей проекта для педагогов, в том числе для подготовки профориентационных уроков и классных часов. В их числе интерактивная зона «Профессиональные среды», которая знакомит участников форума с девятью средами проекта и ключевыми профессиями, а также, медаиэкран и тачскрин панель, где каждый желающий сможет узнать о том, как работает «Примерочная профессий», что из себя представляет мультимедийная выставка «Лаборатория будущего» и как может помочь детям в выборе профессии профориентационный сериал.

«За прошедший год проект «Билет в будущее» стал не только примером для партнеров-стран СНГ (участники союза приняли на вооружение опыт проекта), но и вошел в образовательную повестку школ на территории Луганской, Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России. И традиционно, главное место среди участников проекта, центром, организующим вокруг себя эффективное применение платформы bvbinfo.ru на местах является педагог - золотой стержень российского образования» - отметил Есин Иван Владимирович.

В 2022 году в проекте из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога - навигатора.

Напомним, «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе ВУЗов и СУЗов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.