В Пскове начались работы по понижению уровня тротуаров

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В Пскове начались работы по понижению бортового камня на тротуарах. Около двадцати улиц требуют соответствующих работ. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Целые жилые кварталы на Завеличье, Запсковье и в центре должны быть переоборудованы. Все участки отбирались совместно с участием членов Всероссийского общества инвалидов.

«Понижение бортового камня на стыке тротуара и проезжей части – обязательное требование «Доступной среды». Это удобно и маломобильным гражданам, и родителям с коляской, и людям на велосипедах или самокатах. Последние несколько лет ремонт дорог идет с учетом этого понижения. Однако в Пскове остается немало улиц, которые ремонта еще не требуют, а удобство пешеходов необходимо уже сейчас», — сообщил глава администрации.

Контракт решено было разыграть. А работы должны быть завершены уже к концу следующего месяца.