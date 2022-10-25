В Псковской области появится 12 станций сотовой связи

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За год в Псковской области появится 12 станций связи. Семь из которых будут установлены в Себежском районе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Доступность мобильной связи и интернета - больной вопрос для Псковской области, у нас к тому же расселение хуторского типа, много деревень, где живут от 50 и меньше человек. Но мы нашли решение и совместно с операторами мобильной связи ставим базовые станции», — пояснил спикер.

Виталий Рахманов добавил, что в прошлом году в области появились 48 базовых станций сотовой связи.