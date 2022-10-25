Псковские мобилизованные получат выплаты в ближайшие дни по поручению губернатора

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о том, что в ближайшие дни все мобилизованные должны получить обещанные единоразовые выплаты. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, граждане активно обращаются по поводу выдачи этих средств. И хоть большая часть уже получила выплаты, остаются ещё те граждане, с данными которых возникли сложности.

«Требуется устранить неточности в сведениях о получателях, которые не позволяют перечислить средства. Работа строится в тесном взаимодействии с военкоматом и кредитными организациями», — пояснил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что все необходимые меры приняты и в ближайшие дни выплата должна быть получена всеми. «Мы ее и предусматривали как первоочередную меру поддержки семей, пока призывники ещё не получили выплаты, положенные мобилизованным. Важно, чтобы средства своевременно переводились, чтобы семьи могли оплачивать счета и покупать продукты», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, мобилизованные псковичи будут получать не менее 195 тысяч рублей каждый месяц. Помимо этого, регион выплатит гражданам, призванным по мобилизации 50 тысяч рублей единовременно.