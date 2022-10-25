Псковский губернатор поздравил таможенников с праздником

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С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов таможенных органов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковсквю таможню. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона пояснил, что как приграничный регион, Псковская область, тесно связана с деятельностью таможенных органов. На данный момент в регионе насчитывается более 1300 сотрудников таможни.

«Сплоченный коллектив добросовестно выполняет все возложенные задачи, являясь гарантом соблюдения законодательства. Сотрудники обладают актуальными компетенциями, знанием современных информационных технологий, умеют анализировать большие объемы разносторонней информации и работать с цифровыми способами обработки данных. В пресечении противоправной деятельности юридических и физических лиц применяется накопленный значительный опыт», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того глава региона отметил, что рабочее сотрудничество руководства таможни и правительства Псковской области позволяет решать сложные и даже нестандартные задачи, что способствует экономическому подъему не только региона, но и страны в целом.

«Благодарю сотрудников за преданность выбранному делу, стойкость в преодолении вызовов времени, честность, непреклонность и профессионализм! Желаю всему личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Отечества!» - заключил Михаил Ведерников.