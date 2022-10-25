Ремонт центральных улиц в Дедовичах завершится к середине ноября

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В Дедовичах на двух центральных улицах (Бундзена и Комсомольской) проводятся ремонтные работы. Такое масштабный ремонт стал возможнэен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

На данный момент на проезжей части уложили новый асфальт. Теперь производится ремонт съездов к жилым домам. Помимо этого, согласно контракту будет произведена замена крайних звеньев труб, очищены водоотводные канавы. А также будет проведён ремонт посадочных площадок и монтаж новых автопавильонов.

Такой проект обошёлся региону более чем в 123 миллиона рублей. Дополнительные средства на такие масштабные работы были выделены из правительства РФ. Данный объект должен быть сдан до середины ноября.