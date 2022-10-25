Жены мобилизованных псковичей объединились для сбора помощи военнослужащим

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Супруги граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, обратились к депутату Александру Котову за помощью в транспортировке посылок на фронт. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковского областного Собрания депутатов.

«Ремонтируем палатки, клеим, штопаем, перешиваем, подгоняем одежду со складов – где-то молнию поменять, где-то зашить. Ателье нам помогло бесплатно привести в порядок почти 600 бушлатов. Сами стираем, в кармане оставляем конфетки, сигареты», — делятся жены псковских военнослужащих. Своих мужей они поддерживают посредством сбора необходимых вещей и шейного ремонта. Однако вопрос с отправкой собранного груза военным пока не решён.

Александр Котов сообщил, что самый лучший вариант – объединить усилия с Центром добровольчества. «Каждый и дальше может работать по своему плану, но в вопросе транспортировки это точно будет удобнее всем»— пояснил Александр Котов.

Кроме того, он поблагодарил женщин за неравнодушие и подчеркнул важность их работы, ведь военнослужащим сейчас как никогда нужна поддержка и помощь семьи.