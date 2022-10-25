Псковички пожаловались Юрию Сорокину на перенос сроков капремонта

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Жительницы Пскова обратились к депутату Юрию Сорокину по поводу переноса сроков капремонта. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковского областного Собрания депутатов.

«В 2019 году управляющая компания пообещала, что ремонтировать кровлю в нашем доме будут в 2023 году. В сентябре мы получили ответ из УГХ, что возможность включить эти работы в план на следующий год отсутствует, и ремонтировать будут только в 2025 году», — с такой жалобой женщины обратились к депутату.

Перенос сроков капремонта произошел в доме №14 по улице Западной. Жительницы Ольга и Наталья Иванов сообщили, что крыша протекает уже несколько лет, а на верхних этажах и вовсе от сырости появилась плесень.

«Непонятно, как можно было всё передвинуть. Для этого должны быть очень серьёзные основания», — прокомментировал ситуацию Юрий Сорокин. Он связался по телефону с руководством УГХ. Кроме того, в администрацию города будет отправлен соответствующий запрос для решения данной проблемы. Депутат пообещал взять ситуацию под личный контроль.