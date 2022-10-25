В Псковской области 39 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

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Всего 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки 63 человека выздоровели. Кроме того, не зарегистрировано ни одного случая летального исхода.

Напомним, с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 124 849 заболевших, из них 122 395 человек выздоровели и 1 931 умер.

По-прежнему больше всего случаев болезни фиксируется в Пскове (12 случаев), в Порховском и Пустошкинском районах (по 4 случая).