В псковской деревне Родина заметили рысенка

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Жительница деревни Родина Псковского района Оксана Панасенко заметила вблизи города детёныша рыси. Об этом сообщили в группе «Потеряшки & Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Бегает на Псковском переулке в Родине. На "кис-кис" не откликается, фото из окна не очень видно, но точно рысёнок. Очень испугана. Может, надо какую службу вызвать?» — спросила местная жительница у подписчиков службы.

В комментариях женщине порекомендовали обратиться в зоозащиту или позвонить в «Птичий дворик». Подписчики группы также сообщили, что так же сталкивались с дикими животными на окраине Пскова. Некоторые жители выразили опасения, что мать детёныша может быть неподалёку, поэтому слудует соблюдать осторожность.