Губернатор поддержал отмену новогодних праздников в Пскове

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился с предложениями об отказе от массовых новогодних празднований в этом году. Об этом глава региона заявил в своём видеообращении.

«Абсолютно согласен со всеми, кто считает, что сейчас не время для пышных торжеств» - отметил губернатор.

По его словам правительство Псковской области на данный момент оказывает адресную помощь семьям бойцов, выплачивает единовременные выплаты мобилизованным, поэтому в бюджете есть незапланированные расходы. Главная цель сейчас – минимизировать траты.

Было отмечено, что полностью праздник отменять не будут.

«Ситуация непростая и на фронте, и в экономике. Многим семьям пришлось урезать расходы» – пояснил губернатор.

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