На Губернаторскую ёлку попадут дети псковских военнослужащих и мобилизованных

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении сообщил, что Губернаторская ëлка в Пскове состоится в расширенном формате.
Новый год в этом году пройдет без излишеств. «Но не нужно забывать про детей. Для них Новый год - это всегда время волшебства и исполнения заветных желаний», – сообщает Михаил Ведерников.
Губернатор отмечает, что в этом году долг – уделить особое внимание детям кадровых военнослужащих, мобилизованных, и тем, чьи отцы погибли, защищая нашу страну.
Поэтому традиционная Губернаторская ёлка пройдет в расширенном формате. К многодетным семьям присоединятся те, кого напрямую коснулась специальная военная операция.
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