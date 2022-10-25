В Псковской области не будет салютов в новогоднюю ночь

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В 2022 году Новый год в Псковской области пройдёт без традиционных салютов. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём видеообращении.

В связи с непростой ситуацией в стране, в этом году бюджет Псковской области несёт серьезные незапланированные расходы. Глава города считает, что к перераспределению бюджета нужно подходить максимально рачительно.

«Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния, – всё это сейчас неуместно, и это мы однозначно отменяем», – заявил Михаил Ведерников.

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