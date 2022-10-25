В Псковской области вновь пройдёт благотворительная акция «Ёлка желаний»

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В Псковской области будет проведена новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем видеообращении.

Губернатор сообщает, что Новый год в этом году будет проведен без излишеств. Однако для детей это время волшебства и исполнения заветных желаний, поэтому нельзя о них забывать.

«Ёлка желаний также будет – для тех детишек, о ком позаботиться просто-напросто некому», отмечает Михаил Ведерников.

Целью благотворительного проекта «Ёлка желаний» является исполнение новогодних желаний детей. Дети после подачи заявки пишут свои желания, соответствующие условиям конкурса. После этого любой взрослый может пройти регистрацию и подарить ребенку нужную ему вещь.

В нашем регионе акция пройдёт в четвертый раз. При этом есть как материальные мечты - игрушки, одежда, цифровая техника, так и нематериальные, например, посетить концерт, встретиться с любимым актёром, побывать в другом городе.

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