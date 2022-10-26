Псковский губернатор посетил военный полигон «Завеличье»

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил военный полигон «Завеличье». В ходе визита глава региона посмотрел как проходит подготовка мобилизованных. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В день прибытия губернатора проходили занятия парашютно-десантного батальона по огневой подготовке. Упражнялись мобилизованные из Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга. Подобную подготовку батальон проходит в течение месяца.

Совместно с врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаилом Ткачевым, заместителем губернатора Александром Серавиным и начальником Управления специальных программ правительства Псковской области Андреем Вьюновым Михаил Ведерников ознакомился с устройством полигона.

Чёткая слаженность и разделение обязанностей прослеживается в действии бойцов. Одна группа упражняется в стрельбе из стрелкового, легкого и крупнокалиберного вооружения, а другая выполняет снайперские задания. Третья группа задействована в тренировке по тактической стрельбе.

Помимо этого, подготовленные бойцы проходили подготовку расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут с высокой точностью способствовать поражению противника.

Врио командира 76-й дивизии Михаил Ткачев сообщил главе региона о подготовке мобилизованных. По его словам, у военнослужащих отличная мотивация, а уровень подготовки растёт с каждым днем.

Помимо этого, Михаил Ведерников лично обратился к группе мобилизованных из Псковской области. Глава региона поблагодарил их за своевременный отклик на призыв защищать Родину.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы и ваши семьи ни в чем не нуждались», — подчеркнул Михаил Ведерников. Помимо этого, глава региона поделился с военнослужащими теми мерами поддержки мобилизованных, которые появились в регионе.

Так единовременно семьи мобилизованных получат по 50 тысяч рублей от региона. Уже 700 граждан получили выплаты. Те, кто ещё не получил средства, скорее всего не подал заявления или с ошибками оформил документы,.

Однако все ошибки устраняются, каждое такое заявление отрабатывается вручную.

Напомним, для решения любых вопросов семьи военнослужащих могут обращаться в специально созданный Центр поддержки.

Поддержкой призывников и тех, кто уже на фронте также занимается регион. Глава региона поддерживает связь с руководством 76-й дивизии. «У нас сформирован перечень мероприятий. Потребности постоянно меняются. Нужны квадрокоптеры, мы их привезли. Сейчас есть необходимость в легкой бронированной технике. Несмотря на то что эту задачу централизованно обеспечивает Минобороны, мы сейчас тоже этим вопросом занимаемся. Есть региональные и внебюджетные средства, есть поддержка федерального центра, помогают также люди и предприятия», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что Псковская область и дальше будет содействовать в помощи личному составу дивизии и мобилизованным гражданам.

В заключении Михаил Ведерников высоко оценил подготовительные мероприятия для мобилизованных. «Уверен, вы все вспомнили. Я вам желаю успехов, мы всех вас ждем с победой», — заключил Михаил Ведерников.