Почти 18 тысяч тюльпанов украсят псковские клумбы весной

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Около 18 тысяч луковиц тюльпанов закупили для Пскова, их уже начали высаживать в Детском парке. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Закуплено 6 видов этих красивых цветов сорта Триумф: красные, розовые, оранжевые, желтые, бордовые и белые», — поделился глава администрации.Жители и гости города по весне любуются разноцветными и большими клумбами в центре Пскова. Некоторые даже называют город «Псковская Голландия».

«Решили продолжить традицию украшения города тюльпанами. Весной посадим и другие цветы», — заключил Борис Елкин.