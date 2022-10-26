На развитие молодёжной политики в Псковской области выделили более 195 миллионов рублей

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По результатам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в Псковскую область поступит более 195 миллионов рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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На эти средства будет создано пространство областного молодёжного центра. Здесь появится коворкинг и медиацентр, а также студия звукозаписи, творческие мастерские и дажп кабинет психологов. Кроме того, часть полученных средств будет использоваться для проведения молодёжных мероприятий.

«Регион по объёму выделенного финансирования занял пятое место среди всех регионов-участников (их было 51) и первое – среди регионов СЗФО. Поздравляю сотрудников управления общественных проектов и молодёжной политики региона и областного центра молодёжи и общественных инициатив с победой. Достойный результат!» — заключил губернатор в своём сообщении.