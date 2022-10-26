Саундтреки к фильмам прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра в Гдове

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В гдовском Центре досуга и культуры 30 октября в 15:00 пройдёт концерт Губернаторского симфонического оркестра, на котором прозвучат саундтреки к известным кинофильм. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе заявлены:

1. А. Петров. Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»

2. А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»

3. В. Зубков. Мелодия из к/ф «Цыган»

4. Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

5. Э. Артемьев. «Три товарища» из к/ф «Свой среди чужих…»

6. И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»

7. И. Дунаевский. Бега из к/ф «Кубанские казаки»

8. И. Дунаевский. Полька из к/ф «Кубанские казаки»

9. Э. Морриконе. Gabriel`s oboe из к/ф «Миссия»

10. Н. Рота «Прощальный вальс» из к/ф «Леопард»

11. Н. Рота. Тема из к/ф «Крёстный отец»

12. Ф. Лоу. «Моя прекрасная леди»

13. Дж. Гершвин. «Пусть грянет оркестр»

14. Г. Манчини. «Лунная река» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

15. Эндрю Ллойд Вебер. Memory из мюзикла «Кошки»

Билеты можно купить в кассе Центра досуга и культуры в Гдове или же на сайте (данное мероприятие участвует в программе «Пушкинской карте»).