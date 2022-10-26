Пскович увидел солнечное затмение и космическую медузу в Алтайским крае

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Астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов, отправился в Алтайский край, чтобы наблюдать частичное солнечное затмение. Однако кроме этого, пскович заснял и ещё одно космическое явление. Об этом мужчина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Кроме затмения, еще одно интересное явление получилось увидеть в Алтайском крае в селе Шумановка - пролет ракеты-носителя «Союз-2.1a» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-21», запущенной с космодрома Байконур ночью 26 октября. Такую большую «медузу» наблюдал впервые, так как в нашем Пскове увидеть такое практически невозможно (траектории запуска ракет проходят мимо). В общем удачно застал явление, это вдобавок к затмению, с погодой тоже повезло, так как далее уже было бы пасмурно», — написал Пётр Митрофанов.

Космические медузы, появляющиеся из-за запуска космических ракет, ничто иное, как атмосферный феномен. Такое явление объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, которые частично рассеиваются в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Космическую медузу можно увидеть в период, когда Солнце не освещает Землю, однако его лучи попадают на конденсационный след от ракеты.