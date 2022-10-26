Письмо с фронта получили юные островичи от военнослужащих с зоны СВО

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Письмо от военнослужащих разослали директорам школ и заведующим детскими дошкольными учреждениями. Об этом сообщил Глава Островского района Дмитрий Быстров.

По словам представителя командования армейской авиации, детские письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями очень ценны военнослужащим, так как помогают морально и поднимают боевой дух.

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В честь приближающегося празднования Дня армейской авиации представители командования гарнизона Веретье выступили с предложением организовать для детей экскурсии в воинские части. Там учащиеся посмотрят современную военную технику и узнают о ее боевом применении.