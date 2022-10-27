207 млн рублей Псковская область получит на поддержку здравоохранения

.

Фонд обязательного медицинского страхования Псковской области получит поддержку в 207 миллионов рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Псковская область вошла в список 85 регионов, которые получат поддержку здравоохранения. На эти цели выделено 58,5 миллиарда рублей. В частности, это сделано для роста зарплаты медиков, который должен соответствовать определенному президентом уровню.

Отметим, по прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная зарплата россиян до конца года повысится на 11,5 %.