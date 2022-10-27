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Михаил Ведерников объяснил внезапную отмену льготного проезда для студентов на междугородних автобусах Псковской области. Объяснения инцидента он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Руководство предприятия приняло это решение самостоятельно, без согласования с Комитетом по транспорту. Сам Комитет, в свою очередь, тоже не увидел проблему сразу и не отреагировал», – заявил глава региона.

По его словам, руководство не смогло объяснить, зачем было сделано такое решение. Последовало пространное объяснение о непростом финансовом положении предприятия. Однако конкретных цифр и финансового обоснования не последовало.

«Попросту говоря, решение было принято в одностороннем порядке и без какой-либо проработки. Нерадивым руководителям сделано последнее замечание. Льготы вернули, с сегодняшнего дня они снова действуют. Всем студентам приношу извинения за временные неудобства и желаю успехов в учёбе!», – заключил Ведерников.