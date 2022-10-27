300 тыс рублей выделит правительство на приобретение стульев для новоржевской школы

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На закупку стульев для актового зала новоржевской школы выделит правительство Псковской области. Об этом завил губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В августе на встрече с жителями Новоржевского района была озвучена проблема - актовый зал школы остался без стульев. Администрация района решать проблему отказалась. Принял решение выделить 300 тысяч рублей из резервного фонда Правительства области на приобретение новых стульев для актового зала школы», – сообщил губернатор.

Конкурс на закупку кресел по распоряжению губернатора будет проведен в сжатые сроки.