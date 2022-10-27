Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 7:12

300 тыс рублей выделит правительство на приобретение стульев для новоржевской школы

Источник:kp.ru
.

.

На закупку стульев для актового зала новоржевской школы выделит правительство Псковской области. Об этом завил губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В августе на встрече с жителями Новоржевского района была озвучена проблема - актовый зал школы остался без стульев. Администрация района решать проблему отказалась. Принял решение выделить 300 тысяч рублей из резервного фонда Правительства области на приобретение новых стульев для актового зала школы», – сообщил губернатор.

Конкурс на закупку кресел по распоряжению губернатора будет проведен в сжатые сроки.