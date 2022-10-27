На Кузбасской Дивизии в Пскове появится автомойка и магазин

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За круговым движением на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Западной будет построен магазин и мойка для автомобилей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По контракту площадь магазина будет около 1395 квадратных метров, а торговая площадь займёт 185 квадратных метров. Магазин будет двухэтажным и будет иметь дополнительные складские помещения. Планируется, что данный торговый пункт будет предназначен для оптовой торговли. Ранее, на улице Кузбасской Дивизии, где теперь планируется строительство новых объектов, был пустырь.

Напомним, реконструированный участок улицы Кузбасской Дивизии на днях был открыт для движения транспорта.