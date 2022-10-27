В Псковской области количество фальшивых купюр снизилось на 50%

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В третьем квартале 2022 года в Псковской области в два раза уменьшилось количество фальшивок в банках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного управления ЦБ РФ.

Было выявлено 29 фальшивых денежных знаков, что на 50 процентов меньше, чем в прошлом году.

В основном, подделками являются банкноты номиналом 5000 рублей, их обнаружили 19 штук. Ещё семь фальшивок оказались тысячными банкнотами и две двухтысячные. Помимо этого, была обнаружена одна поддельная купюра номиналом 100 долларов США.

Однако чаще мошенники подделывают банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей.

Фальшивки скорее всего попадают в область транзитом. Больше всего их обнаруживают в сетевых магазинах и на автозаправках.

«Несмотря на снижение количества подделок в регионе, не стоит терять бдительность. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности – на просвет, изменяя угол зрения и на ощупь, особенно если берете сдачу на рынке, в небольшом киоске или на автозаправочной станции. Обращайте внимание на качество банкнотной бумаги: у подлинных купюр она имеет характерный хруст», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Какие ещё признаки свидетельствуют о подлинности денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Однако, если же вы сомневаетесь в подлинности купюры, то можно отправить её на экспертизу в банк бесплатно.