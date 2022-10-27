Псковские студенты получили по миллиону рублей на стартап

.

Студенты Псковского государственного университета Кирилл Дударев и Анастасия Невская победили в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили пресс-службе правительства Псковской области.

Студент Кирилл Дударев представил проект по созданию мобильного приложения, в котором можно было бы устанавливать количество парковочных мест. Такой проект позволил бы улучшить работу транспорта коммунальных служб во дворах.

«Это разработанная IT-технология, в которую входит искусственный интеллект, системы видеонаблюдения и видеоаналитики, обработка баз данных и обучение нейросети в 3D-среде. Мобильное приложение - часть IT-технологии, которую видит пользователь», - поделился Кирилл Дударев. Анастасия Невская представила проект Telegram-хакатона.

Напомним, в конкурсе «Студенческий стартап» приняли участие студенты из 150 вузов из 54 российских субъектов.