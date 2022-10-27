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Общество27 октября 2022 7:53

Как пройдёт Новый год в Великих Луках, рассказал глава города

Источник:kp.ru
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Глава мунипалитета Николай Козловский поделился с жителями, как пройдёт организация Нового года в Великих Луках. Об этом стало известно из газеты «Наш путь».

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил жителям, что в регионе отменят новогодние торжества, салюты и концерты.

В связи с этим глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале сделал заявление касательно новогодних праздников в мунипалитете.

«Город будет украшен, на центральной площади будет традиционно установлена праздничная елка. Все детские новогодние мероприятия в муниципальных учреждениях будут проведены. Не будет массовых гуляний и фейерверка», — пояснил глава города.