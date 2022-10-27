Мобилизованный невельчанин обратился к волонтерам с просьбой поздравить маму с 65-летием

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Заявка в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ поступила от мобилизованного жителя Невельского района. Мужчина попросил волонтёров поздравить маму с юбилеем. Об этом стало известно из группы «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Моей маме исполняется 65 лет, хотелось бы, чтобы ее поздравили»,— именно такое сообщение получили волонтёры. Добровольцы приехали к имениннице Надежде Мартыновне, вручили подарок, и пожелали крепкого здоровья и счастья. Надежда Мартыновна обрадовалась волонтёрам и даже растрогалась до слез. В ответ женщина организовала для волонтеров чаепитие.

Волонтёры смогли добраться за 30 км от города на день рождение к Надежде Мартыновне благодаря помощи начальника Управления образования Людмилы Приходько.