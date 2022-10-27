Капитальный ремонт многоквартирного дома в Великих Луках закончен

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Капремонт многоэтажки в Великих Луках завершили. Сразу три ключевых элемента были отремонтированы: крыша, фасад и система электроснабжения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Объект расположен по улице Дьяконова, дом 4. Он был внесен в план реализации региональной программы капремонта на текущий год. Выполнением работ занималась организация ООО «СтройКом».

Кроме того, в доме планируется провести ремонтные работы систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.