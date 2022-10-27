Через несколько дней частичная мобилизация в Псковской области завершится

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По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова план ро мобилизации практически завершён. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

Михаил Ведерников пояснил, что призвать по плану частичной мобилизации осталось несколько десятков граждан. «Это вопрос нескольких дней», — сообщил глава.

«Реакция была естественной — мамы и жены переживали. Для любой семьи это серьезный стресс, когда уходит кормилец. Много переживаний: вернется мобилизованный или не вернется? Как в это время жить семье?» — поделился Михаил Ведерников.

По словам губернатора большинство призванных по частичной мобилизации не прятались и были готовы защищать Родину. «Наши ребята все настроены на победу, у всех чувствуется внутренний стержень, с гордостью об этом говорю», — заключил глава региона.