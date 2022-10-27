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Общество27 октября 2022 9:58

Псковские военнослужащие получат два бронеавтомобиля «Тигр»

Источник:kp.ru
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Пара бронированных автомобилей «Тигр» отправится военнослужащим в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы два «Тигра» на популярном интернет-сервисе нашли, отправим их ребятам», — поделился глава региона.

«Тигр» — отечественный бронированный автомобиль повышенной проходимости, военный автомобиль-вседорожник.

Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщил, что мероприятия по частичной мобилизации в Псковской области завершатся в течение нескольких дней.