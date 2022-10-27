Псковский губернатор огласил список необходимых вещей для мобилизованных

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Что пригодится мобилизованным, нужно ли покупать бронежилет. На эти и другие вопросы губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

«Я бы рекомендовал взять с собой белье, теплые носки, нитки, иголки, мыло, зубную пасту, щетку. Можно купить обувь, которая будет удобнее выданной. Целесообразно иметь резиновые сапоги. Покупать бронежилеты смысла нет. Мы говорили с командованием округа - в определенное время их дефицит был, сейчас его не будет», — поделился глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что стоимость бронежилета значительно увеличилась. «Цены задраны по всей стране. Бронежилет, который в мирное время стоил 50 тысяч, сейчас продают за 200-300 тысяч. Здесь ФАС нужно поработать, как раз на следующей неделе новый региональный руководитель вступит в должность, и мы эту тему тоже обсудим», — подчеркнул губернатор.