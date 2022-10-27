Псковские семьи более 2000 раз обратились в банки по поводу маткапитала

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Около 2000 жителей Псковской области решили распорядиться средствами материнского капитала через банки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Процедура распоряжения маткапиталом для оформления кредита на улучшения жилищных условий упрощена, поэтому семьи имеют возможность без посещения Пенсионного фонда заключить необходимые договора. По словам управляющей отделением ПФР по Псковской области Натальи Мельниковой, заключены необходимые соглашения с 10-ю кредитными организациями. Это позволяет родителям проще оформлять необходимую документацию. Подобное сотрудничество отделение ПФР по Псковской области имеет с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Дом.РФ, Банка Открытие, Совкомбанка. Альфабанка, Промсвязьбанка, Вакобанка, Сургутнефтегазбанка.

«В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение», пояснила Наталья Мельникова.

Кроме того, управляющий сообщила сроки перечисления средств. «В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского капитала осуществляется Пенсионным фондом РФ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Всего в Псковской области более 2 тысяч жителей региона уже распорядились средствами материнского капитала через банки», подчеркнула Наталья Мельникова.

Напомним, средствами маткапитала для улучшение жилищных условий можно воспользоваться, когда ребенку исполнится три года. Исключение составляет: уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или направление средств на погашение кредитов на покупку или строительство жилья. В таком случае вложить деньги материнского капитала можно сразу после рождения или усыновления ребенка.