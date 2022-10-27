Псковская область получила вакцину от бешенства

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Псковскую область прибыла вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Такая закупка стала возможна за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

В регион доставили 96 тысяч доз. Комитет по ветеринарии сообщил, что это уже второй этап вакцинации в этом году.

Вакцину развели по всем районам региона, в большей степени обеспечили те районы, где были случаи бешенства. Напомним, это Великолукский, Островский, Куньинский, Печорский районы. С начала 2022 года в Псковской области было выявлено 17 случаев бешенства. Дикие животные (еноты, лисы, барсук и волк) стали переносчиками опасного заболевания в 11-и случаях.