Псковичка лишилась миллиона рублей из-за желания выручить дивиденды

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Пожилая жительница Пскова наткнулась на объявление на одном из сайтов и лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 62-летняя жительница Пскова увидела объявление о возможности получения дивидендов за счёт вложения денег в акции крупной компании на одном из сайтов.

Неизвестные вышли с ней на связь и обсудив детали сделки, договорились о сумме. Однако, закончилось всё тем, что потерпевшая лишилась более миллиона рублей. После этого пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства.