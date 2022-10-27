Псковский врач рассказал как побороть сахарный диабет второго типа

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Как побороть сахарный диабет второго типа и добиться его стойкой ремиссии рассказала заведующая эндокринологического отделения Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Еленой Ильяшенко.

Врач рассказала, что сахарный диабет второго типа зачастую не имеет никаких симптомов, однако напрямую связан с лишним весом.

«Зачастую пациент узнает о диабете только в больнице, куда попадает с инфарктом или гангреной. Потом выясняется, что заболевание у него было в течение нескольких лет» - отметила Елена Ильяшенко.

Специалист утверждает, что болезнь окончательно не уйдёт от пациента, но привести в состояние ремиссии диабет возможно. Чтобы избежать приема таблеток, людям придётся ограничить своё питание и соблюдать диету. Но на практике такие случаи бывают довольно редко. Врач отметила, что не многие люди готовы браться за себя и снижать свой вес. Но у неё есть случаи, когда человек терял в весе от 30 до 80 кг.