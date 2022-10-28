Псковский губернатор объяснил причину ошибок при мобилизации граждан

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил причину ошибок при частичной мобилизации и сообщил, что делается для исправления ситуации. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в регионе.

Ведерников подтвердил, что в рамках частичной мобилизации произошли десятки случаев ошибочного призыва на военную службу.

Губернатор объяснил, что проблема заключается в том, что на сегодняшний день база военкоматов не актуализирована. В основном, отметил губернатор, ошибочная мобилизация коснулась людей, у которых на попечении были несовершеннолетние дети, а также тех граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

«Мы сейчас занимаемся совместно с военкомом, накладываем наши базы различные: медицинские, ГИБДД. Накладываем одна на одну, сверяем данные, сверяем адреса прописки и актуализируем эти данные для того, чтобы не было перекосов», - сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что большинство мобилизованных «никуда не бегали и были готовы защищать страну». Он сообщил, что в Псковской области осталось призвать несколько десятков человек, и это произойдет в течение нескольких дней.