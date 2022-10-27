На стадионе «Машиностроитель» появится дополнительное футбольное поле

Фото: из Telegram-канала главы администрации Пскова Бориса Елкина

Еще одно футбольное поле организуют на стадионе «Машиностроитель» в 2023 году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Необходимые для него материалы и оборудование – внутренняя засыпка, кварцевый песок, резиновая крошка, искусственная трава и вагон-раздевалка – уже прибыли в футбольный клуб «Псков», — поделился Борис Елкин. Кроме этого будет устроено основание, дренаж, покрытие, освещение и оградительной сетка. Для выполнения этих работ в скором времени будет проведён аукцион. Данный проект начнут в этом году, а завершат уже в 2023 году.

Такой проект стал возможен благодаря программе Российского футбольного союза. Псков один из немногих субъектов СЗФО, где активно развивается центр подготовки футболистов, в частности женской команды.

«Располагаться площадка будет справа от входа на стадион. Это будет полноценное тренировочное поле, соответствующее стандартам РФС, которое позволит разгрузить основное», — заключил глава администрации.