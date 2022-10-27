В Пскове дадут оценку состоянию укрытий для населения

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В Псковской области проведут проверку состояния укрытий для населения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС 27 октября.

«Приоритетная задача одна - обеспечить безопасность населения без введения дополнительных ограничений, которые будут для людей избыточными и дискомфортными», - объяснил глава региона. Губернатор напомнил, что в Псковской области введён базовый уровень готовности.

Михаил Ведерников объяснил, что в Псковской области также проведут анализ состояния стратегических объектов и предприятий.

«Сейчас мы анализируем состояние защитных сооружений. Чтобы не вырывали из контекста, скажу, что необходимости пока в этом нет, но хочешь мира - готовься к войне. Так вот, мы промониторим и, возможно, проведем учения, чтобы люди понимали, что, если, не дай бог, что, им есть где укрыться и что в таких местах всё в порядке и готово. Это даже не с населением мероприятия будут проводиться, а с ответственными за это людьми, чтобы понимать алгоритм действий», - сказал губернатор.

Глава региона объяснил, что никаких дополнительных ограничений, которые повлияют на быт псковичей, не будет.