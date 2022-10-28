Волшебный поезд Деда Мороза посетит Псковскую область

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В Псковскую область перед Новым годом приедет волшебный поезд Деда Мороза. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Уникальный состав прибудет в Великие Луки и Дно 29 декабря, и 30 декабря посетит Псков. Сам поезд состоит из 19 тематически украшенных вагонов и локомотива. В составе пассажиров поезда находится Дед Мороз, Снегурочка и их команда.

По маршруту Дед Мороз посетит 70 городов в течение 85 дней, что в два раза больше, чем в прошлом году. Протяженность пути составит более 33 тысяч километров. Кстати, на большую часть станций поезд будет прибывать на паровой тяге, что придаст сказочности составу.

В программу путешествия входит квест в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза, встреча с Дедом Морозом, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и подарок из сладостей.

Билеты можно будет приобрести на сайте за месяц до приезда поезда. При посещении мероприятия помимо билета нужно взять с собой оригинальный документ свидетельства о рождении ребенка.