Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2022 6:27

Троих потерявшихся подростков нашли в лесу Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

27 октября в деревне Лоси в лесу заблудились трое 15 и 16-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В МЧС по Псковской области поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков троих несовершеннолетних граждан. Один ребенок 16-ти и двое 15-ти леток потерялись в лесном массиве вблизи деревни Лоси Палкинского района.

В 21:50 для оказания помощи в поисках осуществлен выезд пожарных.

По состоянию на 22:10 поисковые работы завершены, потерявшиеся найдены силами МО МВД «Печорский».