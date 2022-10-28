Троих потерявшихся подростков нашли в лесу Псковской области

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27 октября в деревне Лоси в лесу заблудились трое 15 и 16-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В МЧС по Псковской области поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков троих несовершеннолетних граждан. Один ребенок 16-ти и двое 15-ти леток потерялись в лесном массиве вблизи деревни Лоси Палкинского района.

В 21:50 для оказания помощи в поисках осуществлен выезд пожарных.

По состоянию на 22:10 поисковые работы завершены, потерявшиеся найдены силами МО МВД «Печорский».