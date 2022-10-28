Псковская школьница Ксения Сидорова получила благодарность Правительства РФ

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В Пскове прошло награждение благодарностями Правительства РФ школьницы из Новосокольников Ксении Сидоровой и руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеси Михачевой. Награждение прошло в Медиацентре Псковского агентства информации.

Для вручения благодарственных писем Правительства Российской Федерации прибыл заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ученица новосокольнической школы Ксения Сидорова отличилась в волонтёрской деятельности, она участвовала в проведении голосования в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Благодарственное письмо получила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева. В непростое время добровольцы Ресурсного центра помогают семьям мобилизованных, собирают гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей подшефного региону Бериславского района.