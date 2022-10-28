70 псковских детсадов проверил Роспотребнадзор

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С начала 2022 года Роспотребнадзор провел 70 плановых контрольно-надзорных мероприятий в псковских детских садах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверяли соблюдение детсадами санитарно-эпидемиологических требований. Отмечалось устройство учреждений, содержанию порядка, а также соблюдение режима работы.

Кроме порядка в организации дошкольного учреждения, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Псковской области изучили микроклимат в помещениях, где находятся дети. Проверили уровень искусственной освещенности, а также качество питьевой воды, продуктов и готовых блюд.

Только за третий квартал года учреждения были оштрафованы на 101 тысячу рублей. 44 штрафа касались нарушения требований санитарного законодательства. Приводим полный список выявленных нарушений:

– отсутствие сведений в медицинских книжках о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудников

– несоблюдение ведения документации на пищеблоке

– отделка стен, потолков и полов в пищеблоках не допускает обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств не проводится немедленная замена разбитого стекла окна на цельное стеклополотно;

– несоответствие количества теневых навесов количеству групповых ячеек в детских садах.